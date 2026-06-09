Stellantis chama 357 Jeep em Portugal para revisão por risco de incêndio
357 veículos da marca Jeep em Portugal, no âmbito de uma operação mundial que abrange cerca de 1,3 milhões de viaturas devido ao risco de incêndio associado a uma falha elétrica.
Num comunicado divulgado hoje pela agência de notícias Efe, a Stellantis indicou que entrará em contacto com os proprietários de veículos Jeep Wrangler e Jeep Gladiator fabricados entre 2021 e 2025, para lhes pedir que contactem o seu concessionário e marquem uma revisão.
Contactada pela Lusa, a Stellantis Portugal adiantou que a campanha abrange 357 veículos no mercado nacional.
A deteção da falha decorreu de uma investigação interna do fabricante, que determinou que alguns veículos podem apresentar um problema de ligação elétrica na bomba de direção assistida.
A consequência é que, "em raras ocasiões, isto poderá provocar o sobreaquecimento de materiais combustíveis, com o consequente risco de incêndio do veículo", segundo a empresa.
Por precaução, a Stellantis irá verificar e, se necessário, reparar ou substituir a ligação elétrica e/ou a bomba de direção assistida dos veículos afetados.
Enquanto se aguarda a revisão dos veículos, a Stellantis aconselha os proprietários a estacionar longe de edifícios e de outros veículos.
O grupo automóvel Stellantis resultou da fusão das antigas Fiat-Chrysler e PSA, agrupando 14 marcas, incluindo Fiat, Citroën, Peugeot, Opel, Chrysler e Jeep.