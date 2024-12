Stellantis em queda nas bolsas após demissão de Carlos Tavares

Foto: Massimo Pinca - Reuters

A empresa tem ações cotadas, não só nestas praças europeias, mas também em Nova Iorque.



A Stellantis é fabricante de marcas de automóveis como Opel, Fiat, Peugeot ou Citroën.



Tem vindo a apresentar fracos resultados financeiros, o que terá agudizado a relação entre Carlos Tavares e os acionistas.



A um ano e meio do fim do contrato, o gestor português pediu a demissão do grupo automóvel "com efeitos imediatos".