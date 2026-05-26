Stellantis investe mais de mil milhões em nova geração de veículos elétricos

O chefe do Estado francês fez o anúncio durante um encontro no Palácio do Eliseu com representantes dos setores energético e industrial, no âmbito de uma iniciativa governamental para acelerar a eletrificação e reduzir a dependência dos combustíveis fósseis em 30% até 2050, "o que é totalmente alcançável com esta estratégia", segundo afirmou no seu discurso.

"Estamos a anunciar novos investimentos, como o da Stellantis, que vai investir mais de mil milhões de euros na produção de veículos elétricos em Mulhouse. Isto representa um verdadeiro futuro industrial", declarou Macron, mostrando-se convencido de que a iniciativa permitirá a França enfrentar "com confiança" a produção de veículos elétricos.

O Presidente apelou ainda a uma "mobilização coletiva" para tornar a transição para a eletricidade "natural e desejável" para os cidadãos franceses.

"É bom para o poder de compra, para a competitividade e para a independência do país", afirmou o chefe do Estado, referindo que o país exporta aproximadamente 20% da sua produção de eletricidade.

"Isto demonstra que a França pode organizar-se como uma grande potência elétrica, o que é um elemento geopolítico de grande importância", sublinhou.

Durante o encontro, as empresas do setor comprometeram-se a instalar 240 mil novos postos de carregamento até 2030, incluindo 60 mil de carregamento rápido e ultrarrápido.

Estes pontos de carregamento, de empresas como a Electra, a Engie, a Leclerc e outras distribuidoras, "complementarão as mais de 185 mil estações de carregamento já em operação para atingirmos o nosso objetivo de 400 mil pontos de carregamento abertos ao público até 2030", disse Macron.

O encontro, denominado "Equipa França para a Eletrificação", reuniu empresas de energia, distribuição e construção, bem como operadores de redes elétricas.

O governo francês procura incentivar o consumo de eletricidade como parte da sua estratégia de descarbonização e de redução da dependência energética.