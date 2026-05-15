Stephen Miran renuncia a governador da Fed para dar lugar ao futuro presidente

Miran, que integra o Conselho dos Governadores desde setembro de 2025, proveniente da chefia do Conselho de Assessores Económicos, foi o único membro do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) com direito de voto que defendeu a baixa da taxa de juro, como Trump quer, nas últimas reuniões de política monetária da Fed.

Em carta enviada a Trump para comunicar a sua renúncia, Miran advertiu para a importância de analisar a inflação - que em abril atingiu os 3,8% homólogos -- com uma perspetiva mais crítica e garantiu que o menor crescimento demográfico que ocorre nos EUA, pelo travão na imigração, tem um caráter "desinflacionário".

Kevin Warsh foi ratificado esta semana pelo Senado como novo governador e novo presidente da Fed e com a saída de Miran pode passar a integrar o Conselho de Governadores, cujos membros são sete.

A Fed informou que Miran apresentou a sua renúncia, que será efetiva antes ou imediatamente depois de o seu sucessor prestar juramento.

Mesmo sem haver data para Warsh jurar como novo governador e presidente, o atual, Jerome Powell, deve sair do cargo na sexta-feira.