Subida dos combustíveis arrasta preço de bilhetes de ferry no sul da China

A operadora TurboJet disse nas redes sociais que o aumento foi decidido "tendo em conta a recente forte subida dos preços dos combustíveis e os custos operacionais cada vez mais elevados"

"O ajuste das tarifas, de cerca de 10% em média, visa aliviar ligeiramente a pressão causada pelo aumento dos custos", acrescentou a empresa.

O aumento dos preços aplicam-se às rotas da TurboJet entre Hong Kong e Macau, à rota entre Macau e o Aeroporto de Shenzhen, indicou a empresa operada pela Shun Tak-China Travel Shipping Management.

"As novas tarifas entrarão em vigor a partir de 25 de abril", acrescentou a operadora, que pertence ao mesmo grupo da empresa de casinos SJM.

Entretanto a Cotai Water Jet - gerida por outra empresa de jogo, a Sands China, do grupo Las Vegas Sands - e que opera serviços de ferry de alta velocidade entre Macau e Hong Kong, também anunciou um ajuste semelhante, com efeitos a partir do mesmo dia.

"Todos os horários a partir de 25 de abril de 2026 terão os preços dos bilhetes ajustados, passando a tarifa padrão de dia de semana durante o dia para 192 dólares de Hong Kong [20,23 euros]", informou a empresa nas redes sociais.