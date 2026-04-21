Subida dos combustíveis arrasta preço de bilhetes de ferry no sul da China

Subida dos combustíveis arrasta preço de bilhetes de ferry no sul da China

Duas operadoras de ferry que transportam passageiros entre as cidades de Shenzhen, Hong Kong e Macau, no sul da China, anunciaram hoje que vão aumentar os preços dos bilhetes, devido à guerra no Médio Oriente.

Lusa /
Foto: D.R.

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A operadora TurboJet disse nas redes sociais que o aumento foi decidido "tendo em conta a recente forte subida dos preços dos combustíveis e os custos operacionais cada vez mais elevados"

"O ajuste das tarifas, de cerca de 10% em média, visa aliviar ligeiramente a pressão causada pelo aumento dos custos", acrescentou a empresa.

O aumento dos preços aplicam-se às rotas da TurboJet entre Hong Kong e Macau, à rota entre Macau e o Aeroporto de Shenzhen, indicou a empresa operada pela Shun Tak-China Travel Shipping Management.

"As novas tarifas entrarão em vigor a partir de 25 de abril", acrescentou a operadora, que pertence ao mesmo grupo da empresa de casinos SJM.

Entretanto a Cotai Water Jet - gerida por outra empresa de jogo, a Sands China, do grupo Las Vegas Sands - e que opera serviços de ferry de alta velocidade entre Macau e Hong Kong, também anunciou um ajuste semelhante, com efeitos a partir do mesmo dia.

"Todos os horários a partir de 25 de abril de 2026 terão os preços dos bilhetes ajustados, passando a tarifa padrão de dia de semana durante o dia para 192 dólares de Hong Kong [20,23 euros]", informou a empresa nas redes sociais.

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