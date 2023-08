Suspensas buscas por pescador desaparecido no mar em Peniche

Artur Simas Silva afirmou à agência Lusa que o pescador ainda não foi encontrado.

As buscas no mar e em terra foram suspensas às 20:00 com o cair da noite e deverão ser retomadas na sexta-feira pelas 06:30 com um navio da Marinha, o salva-vidas de Peniche e uma embarcação da Polícia Marítima, por mar, e a carrinha de socorro a náufragos do Instituto de Socorros a Náufragos, em terra.

O pescador, de 25 anos e nacionalidade indonésia, está desde as 04:55 de hoje desaparecido no mar em Peniche, depois de alegadamente ter caído da embarcação de pesca Senhora da Luz, quando esta largava as redes de emalhar, a duas milhas da costa (quatro quilómetros) a norte do Baleal, em Peniche, no distrito de Leiria.

O barco de pesca é da Póvoa de Varzim (distrito do Porto), mas opera a partir do Porto de Peniche.