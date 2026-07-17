TAAG estreia hoje Boeing 787-10 Dreamliner na rota Luanda-Lisboa

Segundo a companhia aérea angolana, o uso deste modelo representa uma nova etapa da estratégia de modernização da frota de longo curso e acontece depois de concluído o processo de certificação da aeronave pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA).

Com esta decisão, a TAAG pretende reforçar a capacidade de resposta ao crescimento da procura entre Angola e Portugal e consolidar o seu papel na aproximação de Angola aos principais mercados internacionais.

Numa fase inicial, o Boeing 787-10 vai assegurar duas frequências semanais entre Luanda e Lisboa, com partidas do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto às sextas-feiras e sábados, em voo noturno, e partidas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, aos sábados e domingos, em voo matinal.

Lisboa constitui o principal destino intercontinental da TAAG, apresentando, de forma consistente, um dos mais elevados níveis de ocupação da rede internacional da companhia, refere a empresa, sublinhando que a ligação entre os dois países continua a ser impulsionada pelas relações económicas, institucionais, culturais e familiares, servindo passageiros em viagem de negócios, turismo e visita a familiares e amigos.

A TAAG disponibiliza atualmente 13 destinos domésticos e 12 destinos internacionais