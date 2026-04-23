Taiwan assina acordos de compra de armas aos Estados Unidos no valor de 5,66 MME

Os seis contratos foram celebrados no início do mês pela missão de defesa de Taiwan nos EUA e pelo American Institute in Taiwan (AIT, embaixada de facto de Washington na ilha), informou hoje a agência de notícias estatal taiwanesa Central News Agency.

A operação surge poucas semanas antes de uma possível visita do Presidente norte-americano, Donald Trump, à China, onde se prevê que Taiwan - considerada por Pequim a principal "linha vermelha" nas relações com Washington - seja um dos temas centrais do encontro com o homólogo chinês, Xi Jinping.

Entre os acordos, incluem-se 123,5 mil milhões de dólares taiwaneses (3,92 mil milhões de euros) para a compra de sistemas de lançadores múltiplos de foguetes HIMARS e outros 73,9 mil milhões (3,34 mil milhões de euros) para obuses autopropulsados M109A7 Paladin.

Os restantes contratos abrangem a reposição de reservas de mísseis do exército, a aquisição de mísseis anticarro, a produção conjunta de munições de grande calibre entre Taiwan e os Estados Unidos e a contratação de "serviços de consultadoria" ligados ao desenvolvimento de um sistema integrado de defesa aérea.

As aquisições foram concretizadas após o exército taiwanês anunciar que Washington aceitou permitir pagamentos diferidos por parte de Taipé para a compra de 82 sistemas HIMARS e 60 sistemas M109A7.

Estes sistemas integram um pacote de armamento mais amplo, avaliado em 11,1 mil milhões de dólares (94,8 mil milhões de euros) e notificado ao parlamento dos EUA em dezembro, o maior aprovado até à data para a ilha.

O Governo taiwanês pretende financiar as aquisições e futuras compras através de um orçamento especial de Defesa de 1,25 biliões de dólares taiwaneses (33,9 mil milhões de euros), que conta com o apoio da administração norte-americana.

Contudo, as duas principais forças da oposição - o Kuomintang e o Partido Popular de Taiwan - têm usado a maioria parlamentar para bloquear a iniciativa e propor, em alternativa, dotações de menor dimensão, alegando falta de detalhe do plano governamental quanto à aplicação dos recursos.

A ausência de consenso ocorre num contexto de intensificação da pressão militar da China, que considera Taiwan uma "parte inalienável" do seu território e não exclui o uso da força para assumir o controlo da ilha.