Taiwan retira-se de reunião da OMC após ser designada "província da China"
Taiwan anunciou hoje que não vai participar, pela primeira vez, numa reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC), nos Camarões, contestando a forma como foi designado pelas autoridades do país anfitrião em documentos de visto.
O ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan indicou ter apresentado um "forte protesto" junto dos Camarões, após o país ter referido a ilha como "Taiwan, província da China" nos documentos entregues à delegação antes da viagem para a reunião, prevista entre 26 e 29 de março, em Yaoundé.
Posteriormente, os Camarões concederam uma "isenção de visto" à delegação, mas o novo documento não indicava a nacionalidade dos participantes, continha erros ortográficos em alguns nomes em inglês e identificava a maioria dos membros como sendo mulheres, segundo um comunicado do ministério taiwanês.
Para Taipé, estas falhas demonstram que o país anfitrião "não tinha qualquer intenção sincera de resolver o problema".
A China considera Taiwan parte do seu território e tem procurado limitar a presença internacional da ilha, bloqueando ou dificultando a sua participação em fóruns multilaterais e opondo-se ao uso das designações "Taiwan" ou "República da China".
O Governo taiwanês afirmou que os membros da delegação poderiam enfrentar obstáculos à entrada nos Camarões com documentos contendo informações incorretas e que, para preservar a "dignidade nacional", decidiu não participar no encontro.
O ministério reiterou ainda que Taiwan aderiu à OMC como "território aduaneiro distinto", não subordinado a qualquer outro membro, defendendo que o seu direito de participação em igualdade não deve ser violado.
Taiwan aderiu à organização em 2002 sob a designação "Território Aduaneiro Distinto de Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipé Chinês)".
A conferência ministerial da OMC, o mais alto órgão de decisão da organização, realiza-se de dois em dois anos e decorrerá de 26 a 29 de março de 2026, em Yaoundé.