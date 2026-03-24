Taiwan retira-se de reunião da OMC após ser designada "província da China"

O ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan indicou ter apresentado um "forte protesto" junto dos Camarões, após o país ter referido a ilha como "Taiwan, província da China" nos documentos entregues à delegação antes da viagem para a reunião, prevista entre 26 e 29 de março, em Yaoundé.

Posteriormente, os Camarões concederam uma "isenção de visto" à delegação, mas o novo documento não indicava a nacionalidade dos participantes, continha erros ortográficos em alguns nomes em inglês e identificava a maioria dos membros como sendo mulheres, segundo um comunicado do ministério taiwanês.

Para Taipé, estas falhas demonstram que o país anfitrião "não tinha qualquer intenção sincera de resolver o problema".

A China considera Taiwan parte do seu território e tem procurado limitar a presença internacional da ilha, bloqueando ou dificultando a sua participação em fóruns multilaterais e opondo-se ao uso das designações "Taiwan" ou "República da China".

O Governo taiwanês afirmou que os membros da delegação poderiam enfrentar obstáculos à entrada nos Camarões com documentos contendo informações incorretas e que, para preservar a "dignidade nacional", decidiu não participar no encontro.

O ministério reiterou ainda que Taiwan aderiu à OMC como "território aduaneiro distinto", não subordinado a qualquer outro membro, defendendo que o seu direito de participação em igualdade não deve ser violado.

Taiwan aderiu à organização em 2002 sob a designação "Território Aduaneiro Distinto de Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipé Chinês)".

A conferência ministerial da OMC, o mais alto órgão de decisão da organização, realiza-se de dois em dois anos e decorrerá de 26 a 29 de março de 2026, em Yaoundé.