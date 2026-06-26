TAP conclui emissão de dívida de 350 milhões de euros com juro de 4,750%

Em comunicado, a companhia aérea precisou que as obrigações foram emitidas a um preço de 99,44951%, depois de a operação ter sido aumentada em 50 milhões de euros face ao montante inicialmente previsto.

O diretor financeiro da TAP, Renato Inácio, citado no mesmo documento, afirmou que o sucesso da transação demonstra a "forte qualidade de crédito e da confiança e compromisso dos investidores, tanto existentes como novos", na trajetória de crédito da empresa.

Segundo o responsável, a oferta atraiu um livro de ordens "robusto" que ficou "sobresubscrito", o que permitiu aumentar o montante da emissão dos 300 milhões de euros inicialmente previstos para 350 milhões.

"O elevado nível de sobresubscrição e a qualidade da procura permitiram à TAP atingir o `spread` de crédito mais baixo da sua história numa emissão de `Senior Notes` e aumentar o montante da emissão", acrescentou.

Renato Inácio acrescentou que as obrigações foram emitidas com um `spread` de 206 pontos base acima da referência (Obrigações do Tesouro), representando uma melhoria de 66 pontos base face à transação realizada em 2024.

De acordo com a TAP, este é o `spread` de crédito mais baixo alguma vez alcançado pela companhia numa emissão de obrigações seniores, mantendo os `ratings` de crédito em BB- / Ba3.

O gestor refere ainda que "esta emissão reforça ainda mais a estrutura de capital da TAP, aumenta a resiliência do seu balanço e prolonga o perfil de maturidade da sua dívida, suportando a próxima fase de crescimento sustentável do Grupo".

As obrigações destinam-se exclusivamente a investidores profissionais e contrapartes elegíveis, não estando disponíveis para investidores de retalho no Espaço Económico Europeu ou no Reino Unido.

A emissão, anunciada a 17 de junho, ocorreu uma semana depois de a TAP ter anunciado a conclusão formal do plano de reestruturação acordado com a Comissão Europeia em 2021, após a venda das participações na Cateringpor e na SPdH, antiga Groundforce.

A companhia está também em processo de privatização parcial, com Air France-KLM e Lufthansa a terem de apresentar propostas vinculativas até ao final de julho.