Economia
TAP conclui plano de reestruturação e devolve 25 ME ao Estado
A TAP concluiu oficialmente o plano de reestruturação acordado com a Comissão Europeia em 2021, após finalizar a alienação das participações na Cateringpor e na SPdH -- Serviços Portugueses de Handling, anunciou hoje a companhia.
A conclusão do plano incluiu a devolução de 24,99 milhões de euros ao Estado, no âmbito de uma operação de redução de capital social deliberada em 05 de junho pela acionista única da TAP, a República Portuguesa, através da Entidade do Tesouro e Finanças, informou em comunicado a companhia.
"O valor já foi devolvido ao acionista", acrescenta.