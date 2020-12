TAP. Plataforma de Sindicatos teme que plano dite fim da empresa

A Plataforma de Sindicatos que representa os trabalhadores de terra do Grupo TAP acusa o Governo de optar por despedimentos e cortes salariais em detrimento de outras soluções. O porta-voz defende que Portugal pode e deve pedir a Bruxelas outro modelo de reestruturação e alerta que se este Plano for aprovado no Parlamento poderá ditar o fim da Transportadora Aérea.