TAP vende Cateringpor à suíça Gate Gourmet

A TAP anunciou esta segunda-feira a alienação dos 51 por cento que detinha na Cateringpor ao grupo suíço Gate Gourmet, acionista parceiro na empresa de catering que avançou com a única proposta de compra.A operação foi confirmada em comunicado da companhia aérea de bandeira.

A TAP SA havia lançado, a 30 de dezembro do ano passado, um concurso público para a venda do lote indivisível de 357 mil ações da Cateringpor, a cinco euros cada, ou seja, 51 por cento do capital social da empresa.



"O concurso público definia ainda as condições contratuais de fornecimento dos serviços de catering pela Cateringpor, após a concretização dessa alienação", lê-se na mesma nota.



"A alienação da participação da Cateringpor era um dos compromissos previstos no plano de reestruturação da companhia aprovado pela Comissão Europeia em 2021", remata a TAP.



No final de fevereiro, o presidente executivo da TAP afirmava que a receção de uma só proposta pela Cateringpor era "aquilo que estavam à espera", acrescentando que o acionista parceiro teria direito de preferência.



"Ficaríamos muito surpreendidos se houvesse mais que uma proposta, porque aquela que veio é do acionista nosso parceiro, que tem direito de preferência sobre todos os outros", declarava então Luís Rodrigues aos jornalistas, à margem da apresentação do plano estratégico para 2026 na Better Tourism Lisbon Travel Market.



"Portanto, aconteceu aquilo que estávamos à espera e é um processo perfeitamente natural", concluiria.



c/ Lusa



