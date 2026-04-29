Taxa de desemprego em março recua para 5,8%

(em atualização)





Em março, "a taxa de desemprego situou-se em 5,8%, valor igual ao de fevereiro de 2026, superior ao de dezembro de 2025 (0,2 p.p.), mas inferior ao de março do ano anterior (0,5 p.p.)", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 9,8%, "valor igual ao do mês anterior", 0,1 pontos percentuais acima ao de três meses antes e inferior aos 10,7% de março do ano anterior