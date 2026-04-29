Economia
Taxa de desemprego em março recua para 5,8%
A taxa de desemprego fixou-se em 5,8% em março, semelhante ao registado em fevereiro, mas 0,5 pontos percentuais abaixo do mesmo mês do ano passado, segundo dados provisórios hoje divulgados pelo INE.
(em atualização)
Em março, "a taxa de desemprego situou-se em 5,8%, valor igual ao de fevereiro de 2026, superior ao de dezembro de 2025 (0,2 p.p.), mas inferior ao de março do ano anterior (0,5 p.p.)", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).
Já a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 9,8%, "valor igual ao do mês anterior", 0,1 pontos percentuais acima ao de três meses antes e inferior aos 10,7% de março do ano anterior