Economia
Taxa de desemprego em Portugal subiu para 5,8% em fevereiro
Dados provisórios divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística apontam para uma ligeira subida em relação ao mês anterior.
De acordo com as estimativas provisórias do Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego registou em fevereiro um aumento ligeiro de 0,2 por cento em relação ao mês de janeiro, quando se situou em 5,6 por cento.
De acordo com o INE, a população desempregada, um total de 328,1 mil pessoas, aumentou em relação ao mês anterior: entre janeiro e fevereiro deste ano, mais 12,3 mil pessoas ficaram em situação de desemprego.Sobe o número de desempregados e baixa a taxa de emprego que, segundo o INE, se situa em 65,6 por cento, abaixo dos 65,8 de janeiro.
Em relação ao ano anterior, a taxa de desemprego continua a ser inferior aos 6,2 por cento registados em fevereiro de 2025.
Também a população inativa aumentou três décimas entre janeiro e fevereiro deste ano. E a taxa de subutilização do trabalho situou-se em 9,7 por cento, um valor superior em uma décima em relação ao mês anterior.
De acordo com o INE, a população desempregada, um total de 328,1 mil pessoas, aumentou em relação ao mês anterior: entre janeiro e fevereiro deste ano, mais 12,3 mil pessoas ficaram em situação de desemprego.Sobe o número de desempregados e baixa a taxa de emprego que, segundo o INE, se situa em 65,6 por cento, abaixo dos 65,8 de janeiro.
Em relação ao ano anterior, a taxa de desemprego continua a ser inferior aos 6,2 por cento registados em fevereiro de 2025.
Também a população inativa aumentou três décimas entre janeiro e fevereiro deste ano. E a taxa de subutilização do trabalho situou-se em 9,7 por cento, um valor superior em uma décima em relação ao mês anterior.
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