Taxa de desemprego em Portugal subiu para 5,8% em fevereiro

De acordo com as estimativas provisórias do Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego registou em fevereiro um aumento ligeiro de 0,2 por cento em relação ao mês de janeiro, quando se situou em 5,6 por cento.



De acordo com o INE, a população desempregada, um total de 328,1 mil pessoas, aumentou em relação ao mês anterior: entre janeiro e fevereiro deste ano, mais 12,3 mil pessoas ficaram em situação de desemprego. Sobe o número de desempregados e baixa a taxa de emprego que, segundo o INE, se situa em 65,6 por cento, abaixo dos 65,8 de janeiro.



Em relação ao ano anterior, a taxa de desemprego continua a ser inferior aos 6,2 por cento registados em fevereiro de 2025.



Também a população inativa aumentou três décimas entre janeiro e fevereiro deste ano. E a taxa de subutilização do trabalho situou-se em 9,7 por cento, um valor superior em uma décima em relação ao mês anterior.