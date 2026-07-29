Economia
Taxa de desemprego mantém-se nos 5,6% em junho
A taxa de desemprego fixou-se em 5,6% em junho, igual ao valor registado em maio, mas inferior em 0,4 pontos percentuais (p.p.) em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados provisórios hoje divulgados pelo INE.
Em junho, "a taxa de desemprego situou-se em 5,6%, igual ao valor de maio, mas inferior ao de março de 2026 (0,3 p.p.) e ao de junho de 2025 (0,4 p.p.)", referiu o Instituto Nacional de Estatística (INE).
A taxa de desemprego, estimada em 5,6% em maio e junho de 2026, alcançou o valor mais baixo desde fevereiro de 2002, quando foi do mesmo valor.
Já a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 9,3%, "valor inferior ao do mês anterior (0,1 p.p.), ao de três meses antes (0,5 p.p.) e ao do mesmo mês do ano anterior (0,9 p.p.)".
Esta taxa foi a mais baixa desde 2011, quando se iniciou a série de dados deste indicador, salientou o INE.
O instituto acrescentou que em junho deste ano a população empregada atingiu 5.351,8 mil pessoas.
Em causa, uma diminuição de 0,3% em relação a maio e um aumento de 0,7% face a três meses antes. Em termos homólogos, cresceu 2,1%, cerca de 109,5 mil.
No mês em análise, a taxa de desemprego de mulheres (6,3%) continuou acima da dos homens (4,9%), alcançando esta última o valor mais baixo desde o início da série em fevereiro de 1998.
A taxa de desemprego de adultos situou-se em 4,6% em maio e junho de 2026, enquanto a taxa de desemprego de jovens situou-se em 18,9% em junho de 2026.
No mês passado, a população ativa (5.668,5 mil) registou um decréscimo relativamente a maio de 2026 (0,2%), tendo aumentado 0,3% em relação a março. Em termos homólogos, cresceu 1,7%, cerca de 93,5 mil.
Em junho, a população desempregada manteve-se praticamente inalterada em relação ao mês anterior, tendo diminuído 4,8% a três meses antes e face ao mês homólogo.
A população inativa (2.411,2 mil) aumentou em relação a maio (0,8%), manteve-se quase inalterada comparando com março e diminuiu em relação a junho de 2025 (1,8%).
A taxa de desemprego, estimada em 5,6% em maio e junho de 2026, alcançou o valor mais baixo desde fevereiro de 2002, quando foi do mesmo valor.
Já a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 9,3%, "valor inferior ao do mês anterior (0,1 p.p.), ao de três meses antes (0,5 p.p.) e ao do mesmo mês do ano anterior (0,9 p.p.)".
Esta taxa foi a mais baixa desde 2011, quando se iniciou a série de dados deste indicador, salientou o INE.
O instituto acrescentou que em junho deste ano a população empregada atingiu 5.351,8 mil pessoas.
Em causa, uma diminuição de 0,3% em relação a maio e um aumento de 0,7% face a três meses antes. Em termos homólogos, cresceu 2,1%, cerca de 109,5 mil.
No mês em análise, a taxa de desemprego de mulheres (6,3%) continuou acima da dos homens (4,9%), alcançando esta última o valor mais baixo desde o início da série em fevereiro de 1998.
A taxa de desemprego de adultos situou-se em 4,6% em maio e junho de 2026, enquanto a taxa de desemprego de jovens situou-se em 18,9% em junho de 2026.
No mês passado, a população ativa (5.668,5 mil) registou um decréscimo relativamente a maio de 2026 (0,2%), tendo aumentado 0,3% em relação a março. Em termos homólogos, cresceu 1,7%, cerca de 93,5 mil.
Em junho, a população desempregada manteve-se praticamente inalterada em relação ao mês anterior, tendo diminuído 4,8% a três meses antes e face ao mês homólogo.
A população inativa (2.411,2 mil) aumentou em relação a maio (0,8%), manteve-se quase inalterada comparando com março e diminuiu em relação a junho de 2025 (1,8%).