Taxa de emprego em Portugal e outros 8 países da OCDE em máximos no fim de 2025

Num comunicado hoje divulgado, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) precisa que no quarto trimestre de 2025, a taxa de emprego, que mede o número de ativos ocupados em relação ao total da população em idade de trabalhar, aumentou em nove dos 36 países para os quais há dados disponíveis.

No caso de Portugal, a taxa de emprego passou de 74,2% no terceiro trimestre para 74,4% no quarto trimestre.

Juntamente com Portugal, também estavam no final do ano passado nos respetivos máximos históricos das séries iniciadas em 2005 a Áustria (74,5%), Espanha (67,8%), França (69,4%), Grécia (65,3%), Japão (80,3%), Coreia do Sul (69,9%), Polónia (73%) e Turquia (55,2%).

No conjunto da OCDE, a taxa de emprego era de 70,3% no terceiro trimestre, a última estatística calculada de forma agregada.

Os quatro países latino-americanos da organização - Chile (64,3%), Colômbia (64,7%), Costa Rica (61,3%) e México (63,1%) - eram os únicos com uma percentagem inferior a 65% juntamente com Itália (62,3%) e a Turquia (55,1%) no quarto trimestre de 2025.

Estes baixos níveis costumam sinalizar uma relativamente fraca integração das mulheres no mercado de trabalho.

No extremo oposto, as taxas mais elevadas eram as dos Países Baixos (82,3%), Japão (80,3%) e Suíça (79,7%).

Em relação à taxa de desemprego da OCDE, a organização afirma que a mesma permaneceu estável em 5,0% em fevereiro, inalterada face a janeiro e mais 0,2 pontos percentuais do que o mínimo verificado em junho de 2023.

A OCDE precisa que as taxas de desemprego em fevereiro na União Europeia (5,9%), na zona euro (6,2%), bem como em 19 países da OCDE permaneceram praticamente inalteradas em relação a janeiro.

No entanto, as taxas de desemprego aumentaram em 11 países e diminuíram em apenas três.

A taxa de desemprego da OCDE entre os trabalhadores mais jovens (com idades entre 15 e 24 anos) subiu para 11,5%, ampliando a diferença na taxa de desemprego da OCDE entre os trabalhadores mais jovens e os trabalhadores em idade ativa e mais velhos (com 25 anos ou mais) para 7,3 pontos percentuais, refere a OCDE.

Por outro lado, a taxa de desemprego permaneceu amplamente estável para mulheres, homens e trabalhadores em idade ativa e mais velhos.

Estimativas mais recentes para março deste ano mostram que a taxa de desemprego permaneceu estável no Canadá em 6,7% e amplamente estável nos Estados Unidos em 4,3%.