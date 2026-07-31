Taxa de inflação abranda para 3,0% em julho

"Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 3,0% em julho de 2026, taxa inferior em 0,2 pontos percentuais à observada no mês anterior", refere o INE.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado, em julho, uma taxa de variação homóloga de 2,6%, superior em 0,1 pontos percentuais à de maio.

Segundo o INE, a variação do índice relativo aos produtos energéticos abrandou para 8,7%, depois de 9,1% em junho, e o índice dos produtos alimentares não transformados desacelerou de 5,1% para 3,7%.



Face ao mês anterior, a variação do IPC terá sido -0,5% em julho (0,1% em junho e -0,4% em julho de 2025), estimando-se uma variação média nos últimos 12 meses de 2,6% (valor idêntico ao do mês anterior).



Quanto ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que permite uma melhor comparação com outros países, terá registado uma variação homóloga de 3,1%, idêntica à do mês precedente.



Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de junho serão publicados pelo INE em 12 de agosto.