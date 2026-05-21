Taxa de Juro implícita no crédito à habitação desce para 3,077% em abril

A prestação média de todos os contratos em vigor fixou-se em 404 euros em abril, dois euros acima de março e mais oito euros que em abril de 2025.

Em abril, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a parte relativa a pagamento de juros representou 48,8% da prestação média (197 euros) e o capital representou 51,2% (207 euros).

Já nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu de 2,830% em março para 2,833% em abril. O valor médio da prestação aumentou dois euros para 702 euros, verificando-se uma subida de 13,0% em termos homólogos.

O capital médio em dívida para a totalidade dos créditos à habitação aumentou 536 euros, atingindo os 77.614 euros.

Para os contratos celebrados nos últimos três meses, o montante médio em dívida foi de 177.057 euros, mais 1.219 euros que em março.