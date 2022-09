Taxa de política monetária sobe para 17,25% em Moçambique

"A medida visa assegurar o retorno da inflação para um dígito, no médio prazo", referiu, em comunicado.

O CPMO considerou que o contexto internacional justifica a medida.

"Perspetiva-se a manutenção da volatilidade dos preços dos produtos energéticos e alimentares a nível internacional, em face do prolongamento do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, com potencial para desencadear uma espiral de aumento sustentado de preços a nível doméstico", detalhou o órgão do Banco de Moçambique.

A inflação homóloga em Moçambique foi de 12,1% em agosto, o valor mais alto dos últimos quatro anos e 11 meses, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No que respeita às perspetivas económicas, o CPMO mantém as previsões de recuperação económica em 2022 e 2023, "não obstante as perspetivas de abrandamento da procura externa".

"Estas previsões são sustentadas pela execução dos projetos energéticos em Inhambane e na bacia do Rovuma e pelo início da exportação do gás liquefeito", para breve, "num contexto de implementação do programa com o Fundo Monetário Internacional e de retoma da ajuda externa de parceiros de cooperação", justificou.

A próxima reunião ordinária do CPMO está marcada para 30 de novembro.