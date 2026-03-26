Taxa de poupança das famílias recua para 12,1% em 2025 - INE
A taxa de poupança das famílias recuou para 12,1% do rendimento disponível no final de 2025, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).
Segundo o INE, o Rendimento Disponível Bruto (RDB) das famílias aumentou 1,3% no quarto trimestre de 2025, face ao trimestre anterior, com crescimentos de 1,7% e 1,3% nas remunerações recebidas e no Valor Acrescentado Bruto (VAB), respetivamente.
"O crescimento do RDB, conjugado com o aumento de 1,4% da despesa de consumo final (1,6% no trimestre precedente), determinou uma taxa de poupança das famílias de 12,1% (menos 0,1 pontos percentuais que no trimestre anterior)", notou o gabinete de estatísticas.
Já a capacidade de financiamento das famílias fixou-se em 3,9% do PIB, menos 0,1 p.p. que no trimestre precedente e menos 0,8 p.p. que no trimestre homólogo. Este resultado deveu-se ao "aumento de 4% da Formação Bruta de Capital Fixo, constituída essencialmente por habitação, que mais do que compensou o aumento da poupança".