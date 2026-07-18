Teerão afirma que dois petroleiros atingiram minas no estreito de Ormuz

O comunicado citado pela agência de notícias oficial IRNA não especificou a nacionalidade das embarcações nem se houve vítimas.

Após as forças norte-americanas terem anunciado mais uma série de ataques aéreos contra o país, pela sétima noite consecutiva, cinco explosões foram ouvidas na madrugada de hoje na cidade de Yazd, no centro do Irão, também segundo a IRNA.

A agência de notícias Mehr noticiou explosões em várias províncias do sul do Irão.

Com o início do sétimo dia consecutivo de ataques norte-americanos, o Irão ameaçou lançar uma "ofensiva em grande escala".

Teerão entrará "numa fase de ofensiva total" se os ataques norte-americanos se prolongarem por mais de "dois ou três dias", ameaçou Mohsen Rezaei, conselheiro militar do líder supremo do Irão, segundo a emissora estatal.

"O Irão já não se contentará em simplesmente retaliar, e nenhuma fronteira estará segura", vincou.

Segundo o Comando Central dos EUA (Centcom), estes ataques norte-americanos "visam enfraquecer ainda mais as capacidades militares iranianas" e foram lançados sob ordens do Presidente Donald Trump.

No dia anterior, os militares norte-americanos alegaram ter atacado "dezenas de alvos militares iranianos, incluindo locais de vigilância costeira e de defesa aérea, infraestruturas logísticas militares e instalações navais".

Os ataques provocaram a morte a oito pessoas, segundo a IRNA.

As autoridades iranianas, por sua vez, reportaram danos na rede elétrica no sul do país, bem como bombardeamentos a pontes, um porto, um aeroporto, infraestruturas de telecomunicações e uma estação ferroviária.

Trump tinha ameaçado atacar as pontes e centrais elétricas do Irão caso os seus líderes não regressassem à mesa das negociações.

O Irão tem atacado países aliados dos norte-americanos no Médio Oriente e no Kuwait, e nas últimas horas uma central elétrica e uma estação de dessalinização de água foram atingidas por um ataque iraniano, segundo o emirado, que apelou ainda aos utilizadores para "racionalizarem o seu consumo de eletricidade nesta fase excecional", num país onde as temperaturas estão a atingir os 48°C.

As forças armadas do Kuwait, Jordânia, Bahrein e Qatar, todos aliados próximos dos Estados Unidos, anunciaram também que sofreram ataques aéreos na madrugada de sexta-feira.

No Qatar, que está a mediar o conflito, a Guarda Revolucionária Islâmica afirmou ter atacado a base norte-americana em Al-Udeid, alegando ter destruído sistemas de radar e aeronaves militares no local para "punir o agressor".

Desencadeado em 28 de fevereiro por ataques aéreos israelitas e norte-americanos, o conflito já fez milhares de mortos, principalmente no Irão e no Líbano, e continua a desestabilizar a economia global.