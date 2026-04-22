Teletrabalho e menos viagens de avião. Bruxelas quer menos consumo de energia e combustíveis

Transportes



Apoiar os consumidores

Coordenação



A Comissão defende medidas imediatas, mas também de longo prazo e diz aos estados-membros que não se devem desviar do objetivo maior de assegurar a transição energética e de avançar para uma Europa livre de combustíveis fósseis.Estas propostas vão já estar em cima da mesa na reunião que junta no Chipre os Chefes de Estado e de Governo e os presidentes das Instituições Europeias.As medidas são apresentadas nesta quarta-feira depois da reunião do Colégio de Comissários ainda em Bruxelas, mas com os Chefes de Estado e de Governo já a fazer as malas para o Chipre onde se vão reunir no fim desta semana.A reunião é informal o que significa que não haverá decisões formais, mas nada impede os líderes de analisar as propostas da Comissão Europeia, de pedir mais ou de começar a delinear a aplicação nacional das sugestões do executivo comunitário.Na versão preliminar, a que a RTP Antena 1 teve acesso, Bruxelas apresenta uma série de medidas na chamada tool box, a tal caixa de ferramentas que a Comissão apresenta e onde cada estado-membro pode ir buscar aquelas de que precisa para reparar os danos causados pela guerra no Irão.Para mitigar os efeitos da crise energética, num cenário incerto, sem convicções firmes sobre a abertura ou não do Estreito de Ormuz e com os preços da energia a subir, Bruxelas quer decisões coordenadas entre os países e sugere aos governos medidas gerais em várias áreas.E para isso quer que os governos incentivem o uso de transportes públicos, reduzindo o preço das viagens e dos passes que devem até ser gratuitos para as classes mais vulneráveis.E os países devem também baixar os preços das viagens de comboio, incentivar a compra ou o uso de plataformas de bicicletas partilhadas.Nesta proposta da Comissão Europeia defende-se também a redução de viagens de avião para os funcionários de empresas privadas e públicas.Bruxelas rejeita que exista falta de combustíveis, para já, mas admite que o jet fuel para os aviões é uma questão a seguir com atenção.A mais longo prazo Bruxelas admite que os veículos elétricos possam ser isentos de portagens e para já considera essencial que haja mais incentivos à compra destes meios de transporte e mais investimento nos pontos de carga.No documento preliminar a que a RTP Antena 1 teve acesso, e que será concretizado esta quarta-feira, surge também oDesde que sejam medidas direcionadas, limitadas e concretas. Podem serMais, os fornecedores de energia devem apresentar aos consumidores o melhor plano de acordo com os seus gastos, e criar sistemas de alerta para quando se registem picos de consumo.A Comissão preconiza ainda a garantia de que os consumidores podem facilmente mudar de fornecedor para um mais barato e que não deve haver barreiras se quiserem mudar o consumo de eletricidade das horas de maior procura para outras mais baratas.Edifícios, aquecimento e ar condicionadoE para poupar no consumo de energia o executivo liderado por Ursula von der Leyen quer medidas para que os edifícios não a desperdicem. Os públicos devem ser fechados sempre que possível e aconselha-se um ajuste aos sistemas centralizados de ar condicionado para aumentar a eficiência e reduzir o uso de energia para aquecimento ou arrefecimento dos espaços.A Comissão quer também incentivar e a regulação da temperatura das caldeiras dos consumidores domésticos abaixo de 50°C e defende incentivos fiscais para a substituição de aparelhos de cozinha a gás por elétricos.Bruxelas incentiva ainda o desenvolvimento de comunidades de energia autossustentáveis o que pode ser alcançado por mais incentivos fiscais e um uso mais direcionado de fundos comunitários para apoiar os consumidores-produtores.Para apoiar as empresas, a Comissão Europeia quer mais investimentos em energias renováveis, armazenamento e eficiência energética e incentivos para substituir motores elétricos ineficientes e sistemas fósseis por renováveis.Bruxelas admite que as medidas coordenadas ao abrigo do RepowerEU permitiram reduzir a procura de gás em 18 por cento entre agosto de 2022 e março de 2023.A proposta agora é que se ampliem as áreas de coordenação e medidas conjuntas no que se refere ao armazenamento de gás, libertação de reservas de petróleo, adoção de medidas nacionais de emergência e avaliação da disponibilidade de combustíveis para aviões e da capacidade da europa para refinar estes produtos