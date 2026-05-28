Tempestade Kristin. Leiria estima prejuízos de cinco mil milhões de euros

Os prejuízos na região já estão estimados em cinco mil milhões de euros, com graves danos no tecido urbano de Leiria e da Marinha Grande.



Em entrevista à RTP, o presidente da autarquia, Gonçalo Lopes, assume que o processo de peritagem e distribuição de apoios está a esbarrar numa "incapacidade humana e técnica".



O autarca avisa que a triagem das mais de dez mil candidaturas vai derrapar para além do mês de junho e lamenta que muitos anexos e segundas habitações fiquem excluídos dos fundos do Governo.



Numa altura em que corre contra o tempo para limpar quase 600 quilómetros de caminhos florestais antes que o calor aumente o risco de incêndio, o presidente da câmara de Leiria deixa um apelo direto a Belém e a São Bento: pede que se evitem falsas expectativas e que se junte o país num esforço de união nacional.