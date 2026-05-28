Economia
Tempestade Kristin. Ribau Esteves elogia resposta mas assume falta de técnicos no terreno
Quatro meses após a destruição provocada pela Tempestade Kristin, o processo de reconstrução na região Centro começa a ganhar tração, com o município de Leiria a liderar o volume de trabalho administrativo.
Apesar de ter sido criada uma bolsa com cerca de 700 engenheiros e arquitetos voluntários para acelerar as vistorias, a disponibilidade real destes profissionais está a revelar-se um obstáculo. No último levantamento, menos de 50 técnicos estavam efetivamente no terreno, e a maioria apenas em tempo parcial.
O Presidente da CCDR Centro, Ribau Esteves, explica de que forma esta escassez de recursos humanos, aliada a uma avalanche de candidaturas de última hora, está a condicionar a entrega dos apoios que as famílias tanto esperam.