Tempestade Kristin. Ribau Esteves elogia resposta mas assume falta de técnicos no terreno

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro garante que 40% dos processos já estão resolvidos, mas a verdade é que o ritmo das obras esbarra agora numa outra tempestade: a falta de braços no terreno.



Apesar de ter sido criada uma bolsa com cerca de 700 engenheiros e arquitetos voluntários para acelerar as vistorias, a disponibilidade real destes profissionais está a revelar-se um obstáculo. No último levantamento, menos de 50 técnicos estavam efetivamente no terreno, e a maioria apenas em tempo parcial.



O Presidente da CCDR Centro, Ribau Esteves, explica de que forma esta escassez de recursos humanos, aliada a uma avalanche de candidaturas de última hora, está a condicionar a entrega dos apoios que as famílias tanto esperam.