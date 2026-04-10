Tempestades de janeiro e fevereiro fecharam mais de 300 escolas









c/ Lusa

Um inquérito divulgado esta sexta-feira pela Missão Escola Pública (MEP) aponta para pelo menos 317 escolas encerradas na sequência das tempestades Kristin, Leonardo e Marta, que atingiram Portugal há dois meses.Entre as 224 respostas ao inquérito, 156 diretores de escola referem que o seu agrupamento foi afetado pelas intempéries. Em alguns agrupamentos nenhum dos estabelecimentos foi poupado.Em termos de alunos, terão sido cerca de 61.500 os afetados.A MEP não descarta a possibilidade de estes números ficarem aquém da realidade, já que alguns agrupamentos não responderam ao inquérito.As diretivas das autoridades, a falta de energia elétrica, falhas de comunicações e no abastecimento de água foram fatores que levaram ao encerramento dos estabelecimentos.Alguns dos estabelecimentos correram também o risco de desmoronamento de estruturas. De registar ainda danos elétricos, acessos exteriores comprometidos e danos em equipamentos informáticos.Aquando da realização do inquérito, entre 15 de fevereiro e 12 de março, metade dos agrupamentos a necessitar de reparações ainda aguardava o início das intervenções.Uma grande maioria de diretores (70 por cento) sublinham que já havia necessidade de obras nos estabelecimentos antes das intempéries.