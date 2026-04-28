Tempestades. Ministro da Economia explica atrasos na entrega de apoios com falta de funcionários nas autarquias

O ministro da Economia vai liderar a execução do PTRR, que foi anunciado esta terça-feira pelo primeiro-ministro.





Entre as medidas, Luís Montenegro anunciou que vai ser criado um fundo de calamidades, que vai ser criado vai ser alimentado por seguros obrigatórios para as casas.

O ministro da Economia reconhece que duas em cada três pessoas que pediram ajuda ainda não receberam qualquer dinheiro.Em entrevista à RTP, Manuel Castro Almeida garante que as verbas estão prontas a ser entregues há muito tempo, mas revela que a falta de funcionários nas autarquias está a empatar o processo.“Os apoios estão a chegar ao ritmo a que as Câmaras vão fazendo as verificações e análise do valor a atribuir a cada casa”, explicou.No entanto, o ministro estima que no final de junho os assuntos estejam resolvidos.“Quem paga são as pessoas, mas as pessoas mais débeis vão ter apoio do Estado”, explicou Castro Almeida.