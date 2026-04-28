Economia
Tempestades. Ministro da Economia explica atrasos na entrega de apoios com falta de funcionários nas autarquias
Manuel Castro Almeida anunciou que há 20 mil pedidos de ajuda por causa da tempestade Kristin que ainda não foram atendidos pelo Estado.
O ministro da Economia reconhece que duas em cada três pessoas que pediram ajuda ainda não receberam qualquer dinheiro.
Em entrevista à RTP, Manuel Castro Almeida garante que as verbas estão prontas a ser entregues há muito tempo, mas revela que a falta de funcionários nas autarquias está a empatar o processo.
“Os apoios estão a chegar ao ritmo a que as Câmaras vão fazendo as verificações e análise do valor a atribuir a cada casa”, explicou.
No entanto, o ministro estima que no final de junho os assuntos estejam resolvidos.
“Quem paga são as pessoas, mas as pessoas mais débeis vão ter apoio do Estado”, explicou Castro Almeida.
Em entrevista à RTP, Manuel Castro Almeida garante que as verbas estão prontas a ser entregues há muito tempo, mas revela que a falta de funcionários nas autarquias está a empatar o processo.
“Os apoios estão a chegar ao ritmo a que as Câmaras vão fazendo as verificações e análise do valor a atribuir a cada casa”, explicou.
No entanto, o ministro estima que no final de junho os assuntos estejam resolvidos.
O ministro da Economia vai liderar a execução do PTRR, que foi anunciado esta terça-feira pelo primeiro-ministro.
Entre as medidas, Luís Montenegro anunciou que vai ser criado um fundo de calamidades, que vai ser criado vai ser alimentado por seguros obrigatórios para as casas.
“Quem paga são as pessoas, mas as pessoas mais débeis vão ter apoio do Estado”, explicou Castro Almeida.