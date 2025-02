Tensões comerciais entre EUA e UE debatidas em Paris

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reúne-se esta terça-feira com o vice-presidente dos Estados Unidos, J. D. Vance, no âmbito de uma cimeira mundial sobre Inteligência Artificial a decorrer em Paris, num momento de fortes tensões comerciais.

Trata-se da reunião de mais alto nível entre a Comissão Europeia e a nova administração norte-americana desde o regresso de Donald Trump à Casa Branca (presidência norte-americana).



Fontes europeias têm indicado que, até ao momento, Ursula von der Leyen ainda não tem uma data marcada para um encontro bilateral com o presidente norte-americano, Donald Trump, tendo apenas tido um contacto telefónico por ocasião da tomada de posse do republicano, no passado dia 20 de janeiro.



A reunião na capital francesa acontece após o republicano ter anunciado informalmente e posteriormente oficializado que irá impor tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio, contexto que afeta o setor da União Europeia (UE).



Em reação à intenção de Trump, o executivo comunitário indicou que esta, a concretizar-se, será uma medida “ilegal e economicamente contraproducente, especialmente tendo em conta as cadeias de produção profundamente integradas que a UE e os Estados Unidos estabeleceram através do comércio e investimento transatlânticos”.



Desde que assumiu a liderança dos Estados Unidos, Trump tem prometido aplicar "tarifas muito significativas" à UE, argumentando que o bloco dos 27 tem impostos altos, muita burocracia e “trata mal” os interesses de Washington.