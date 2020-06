Terras de Sicó pretendem criar paisagem protegida e rede de aldeias de calcário

Em declarações à agência Lusa, o presidente da entidade que reúne os municípios de Condeixa-a-Nova, Penela, Ansião, Pombal, Alvaiázere e Soure, dos distritos de Coimbra e Leiria, disse que a preservação da paisagem se insere numa "estratégia de desenvolvimento local".

"A paisagem por si é certamente a questão da valorização do património ambiental paisagístico e da preservação da biodiversidade, que é um elemento diferenciador do território", sublinhou Luís Matias, que preside também ao município de Penela, no distrito de Coimbra.

A serra de Sicó tem presente "um conjunto de fragilidades e de características que mereciam ter esta classificação para que os municípios, de uma forma integrada, a possam preservar, conservar e valorizar, de forma sustentável".

"Alguma parte [do maciço] já fazia parte da Rede Natura, outra não, mas agora o que ficamos é com uma ferramenta que nos permite gerir de forma integrada e coordenada entre os vários municípios tudo o que tem a ver com o nosso tecido calcário", frisou Luís Matias.

Inserido nesta estratégia, a associação Terras de Sicó vai apresentar nas próximas semanas o projeto para a criação da rede de aldeias de calcário, que numa primeira fase envolve seis localidades, uma por cada concelho.

Segundo Luís Matias, estão já definidos os "roteiros, recursos naturais, ambientais e culturais de cada uma, e um programa de atividades" para cada uma das aldeias, que foram selecionados de entre um conjunto inicial de 12 localidades.

A autarca adiantou que a escolha foi efetuada com base nas características de cada uma das aldeias, valorizando "basicamente aquelas que melhor tinham preservado a sua identidade cultural e os edifícios e dentro daquilo que era a sua dinâmica sociocultural e algumas características naturais".

"Mais importante do que isso, já está a ser feito, para cada uma das aldeias, uma área de reabilitação urbana comum a todos os municípios, que são os pontos de recuperação edificada e de preservação dos espaços público-privado no seio dessas aldeias", acrescentou.

Segundo o presidente da Terras de Sicó, o projeto de reabilitação urbana está a ser elaborado com meios próprios da associação e de cada um dos municípios associados.

No entanto, Luís Matias considera que o projeto da criação das aldeias de calcário tem "todas as condições para poder também beneficiar dos programas de investimento e incentivo que possam existir para a defender, portanto, de estratégia de existência coletiva, como se está a ter".

"A nossa ideia agora é fazer também a progressão e a valorização destas aldeias em conjunto, no sentido de captar investidores que possam perceber exatamente a oportunidade que é investir no setor cultural ou turístico ou de valorização dos produtos em cada uma destas aldeias", sublinhou.

A estratégia de desenvolvimento do maciço de Sicó envolve também a criação de mercados de produtos agroalimentares e de gado, no âmbito de candidaturas já aprovadas ao Programa de Desenvolvimento Rural 2020.

O território Terras de Sicó engloba a totalidade da área dos municípios de Alvaiázere, Ansião e Pombal, no distrito de Leiria, e Condeixa-a-Nova, Penela e Soure, no distrito de Coimbra, em torno do maciço da Serra de Sicó, com uma área aproximada de 1.500 quilómetros quadrados, segundo o sítio na Internet da associação.