Tim Cook vai deixar o cargo de CEO da Apple no início de setembro

Tim Cook era CEO da Apple desde 2011, quando sucedeu a Steve Jobs, criador da empresa e falecido a 5 de outubro desse ano. A partir de setembro, Cook assumirá a posição de chairman.





John Ternus era já visto como favorito à sucessão como presidente executivo, mas não era esperado, segundo o francês Le Monde, que o processo estivesse tão próximo.





Ternus está na Apple desde 2001 e foi responsável pela recente recuperação da empresa após uma aposta no hardware que lançou a revitalização da venda de produtos como os computadores Mac.





A sua nomeação para a posição de liderança da companhia significa a troca de um guru da cadeia de abastecimento que ajudou a transformar a Apple numa marca global por um líder focado no design e nos produtos.





Num comunicado em que se despede daquele que diz ser "o melhor trabalho do mundo", Tim Cook explica que, "nos últimos 15 anos, comecei praticamente todas as manhãs da mesma forma. Abro o meu e-mail e leio mensagens que recebi no dia anterior de utilizadores da Apple de todo o mundo. Vocês partilham pequenos pedaços das vossas vidas comigo e contam-me coisas que querem que eu saiba sobre como a Apple vos tocou [ou], por vezes, dão-me uma certa bronca porque algo de que gostam não está a funcionar como devia".







"Em cada um desses e-mails sinto o pulsar do nosso humanismo partilhado. Sinto uma sensação de obrigação crescente de trabalhar mais e de ir mais além. Mas, acima de tudo, sinto uma gratidão que não consigo pôr em palavras", prossegue o ainda CEO, para deixar de seguida um elogio a John Ternus, que descreve como "um engenheiro e pensador brilhante", que durante 25 anos, obcecado com cada detalhe, "concebeu produtos que os utilizadores tanto amam".