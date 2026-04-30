Timor-Leste e Brunei vão reforçar cooperação na energia e saúde

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, hoje realizado em Díli, o memorando de entendimento a ser assinado na próxima semana no setor da energia estabelece um quadro de partilha de conhecimento e desenvolvimento de capacidades técnicas.

O memorando pretende também promover "oportunidades de investimento, em particular nas áreas do petróleo e do gás".

"A cooperação prevista inclui ações de formação e troca de experiência, realização de estudos conjuntos nas áreas de investigação, exploração, desenvolvimento e produção, bem como intercâmbio de boas práticas em matérias de políticas energéticas", pode ler-se no comunicado.

Relativamente ao setor da saúde, segundo o Conselho de Ministros, o memorando de entendimento visa reforçar os serviços de saúde e o desenvolvimento do setor.

"Entre as principais áreas de cooperação destacam-se os serviços de saúde, a prevenção e controlo de doença, o desenvolvimento de recursos humanos e o reforço das infraestruturas hospitalares", salienta o comunicado.

O primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão, realiza entre domingo e terça-feira uma visita oficial ao Brunei, seguindo depois para Cebu, nas Filipinas, para a cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a decorrer entre 08 e 09 de maio.