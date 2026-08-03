Timor-Leste lança Central de Registo de Informação sobre Garantias Mobiliárias

"Para os empresários, isto significa maiores oportunidades para iniciar e expandir os seus negócios. Para as instituições financeiras, significa maior confiança e eficiência nos mercados de crédito. Para a nossa economia, significa mais investimento, mais emprego e uma diversificação económica mais robusta", afirmou o vice-primeiro, ministro Coordenador dos Assuntos Económicos e ministro do Turismo e Ambiente, Francisco Kalbuadi Lay.

Segundo o vice-primeiro-ministro, a central de registo representa um "importante passo em frente", porque reforça a segurança jurídica, mas também vai reduzir os riscos associados ao crédito e aumentar o acesso ao financiamento garantido em todo o país.

"Um setor privado dinâmico é essencial para a prosperidade futura de Timor-Leste. A transformação económica, a criação de emprego e o desenvolvimento nacional não podem depender apenas da despesa pública. Necessitam de um ambiente empresarial que incentive o empreendedorismo, a inovação e o investimento", salientou Francisco Kalbuadi Lay.

O vice-primeiro-ministro, que intervinha na cerimónia do registo no Ministério das Finanças, em Díli, afirmou também que aquela reforma é um "marco importante na agenda económica mais ampla de Timor-Leste".

"À medida que o país avança para uma integração regional mais profunda e se prepara para uma participação mais ativa na comunidade económica da ASEAN [Associação das Nações do Sudeste Asiático], devemos continuar a alinhar os nossos enquadramentos jurídicos e financeiros com as melhores práticas internacionais", disse.

Francisco Kalbuadi Lay recordou que os "investidores procuram regras previsíveis, instituições eficientes e um ambiente empresarial seguro".

"Um registo eletrónico de garantias mobiliárias envia uma mensagem clara de que Timor-Leste está comprometido com a construção de uma economia moderna, competitiva e favorável ao investimento", acrescentou.