Toyota anuncia nova unidade de baterias e veículos eléctricos na China

A nova empresa vai estar sediada no distrito de Jinshan, a sudoeste da cidade chinesa de Xangai, com uma capacidade de produção inicial de cerca de 100.000 unidades por ano, e deverá criar cerca de mil postos de trabalho na fase de arranque.

"Em virtude desta parceria com o governo municipal de Xangai, a Toyota espera contribuir para o objetivo do Governo chinês de atingir a neutralidade carbónica até 2060 em domínios como a energia do hidrogénio, a tecnologia de condução automatizada e a reciclagem e reutilização de baterias", afirmou a empresa em comunicado.

Antes de estabelecer a própria empresa na China, a fabricante japonesa já tinha trabalhado com parceiros locais como o China FAW Group e o Guangzhou Automobile Group.

O anúncio surge no mesmo dia em que a empresa divulgou os resultados dos primeiros nove meses do ano fiscal (abril-dezembro), durante os quais registou um lucro líquido de 4,1 biliões de ienes (25,77 mil milhões de euros), um aumento de 3,9%, graças à subida das vendas, impulsionada pelos modelos híbridos e pelo enfraquecimento da moeda japonesa, o iene.