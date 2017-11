Trabalhadores da Soares da Costa voltam aos protestos

Quiseram manifestar publicamente o descontentamento pelo atraso no Processo Especial de Revitalização que está a ser analisado pelo Tribunal.



É já o segundo processo a que a empresa se submete. Foi pedido em Junho, depois de um primeiro ter sido rejeitado.



São da Banca, os principais credores da Soares da Costa, mas há mil e duzentos trabalhadores que reclamam dívidas superior a quatro milhões de euros.



Os que ainda se mantêm no ativo, têm vários meses de salários em atraso.



Deste encontro saiu a decisão de se juntarem à manifestação nacional convocada CGTP para o dia 18 deste mês.



A Comissão de trabalhadores pondera ainda manifestar-se no final do mês junto à residência oficial do Primeiro-Ministro, em Lisboa.