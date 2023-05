Trabalho Digno. Mundo do trabalho precisa ser revalorizado, diz Governo

Miguel Fontes, secretário de Estado do Trabalho, em entrevista à RTP, considerou que as alterações introduzidas a partir de hoje na lei laboral com a Agenda do Trabalho Digno são necessárias, porque o mundo do trabalho tem de ser revalorizado e os trabalhadores precisam ser tratados com dignidade.