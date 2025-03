Transferências bancárias para a Europa vão poder ter confirmação de destinatário a partir de outubro

Ao contrário do que acontece com o sistema de confirmação de destinatário em Portugal, em que surge o nome do primeiro titular de uma conta bancária, neste sistema vai ser necessário colocar o nome do destinatário.

O nome do destinatário será, então, comparado com o nome do titular da conta através de um algoritmo de correspondência, medindo-se a semelhança entre os dois.

Com a aplicação deste regulamento, ao inserir o nome, o autor da transferência será informado se a correspondência é exata, se é aproximada, ou se não existe de todo.

A aplicação deste sistema não vai invalidar o atual mecanismo de verificação de beneficiário em vigor deste maio do ano passado, o que significa que os clientes vão continuar a poder identificar os titulares da conta apenas com recurso ao IBAN.