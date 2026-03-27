Trânsito cortado entre Pedrógão Pequeno e a barragem do Cabril desde fevereiro

O município da Sertã, no distrito de Castelo Branco, tem pressionado a Infraestruturas de Portugal (IP), entidade gestora daquele troço de via, para encontrar rapidamente uma solução de reposição do trânsito em condições de segurança, que se mantém cortado devido ao mau tempo.

Segundo a autarquia, o Itinerário Complementar 8 (IC8) é a única alternativa da EN2 neste trajeto, pelo que realça a necessidade urgente de reposição do trânsito naquele local, "tanto para restituição da normalidade da vida dos munícipes, como prevenção para uma eventual interdição do IC8".

A Câmara da Sertã contactou a IP, no sentido de abrir a passagem da EN2, de Pedrógão Pequeno (distrito de Castelo Branco) até Pedrógão Grande (distrito de Leiria), mesmo que apenas por uma via, salvaguardando todas as medidas de segurança e de prevenção.

"Em resposta ao pedido, e atendendo que os taludes e encostas se encontram em condições precárias de equilíbrio limite, a IP considera que não estão reunidas as condições de segurança para a reabertura à circulação rodoviária neste troço, mesmo que condicionada a uma via", vincou a autarquia.

A necessidade de celeridade na reposição de segurança de circulação neste troço levou a Câmara Municipal a pedir à IP que proceda "a uma análise técnica do grau de estabilidade dos taludes marginais à EN2" e que, em caso de necessidade e com a devida celeridade e apoio do município, "promova as medidas de estabilização que se mostrem necessárias".

Este pedido foi feito através de um ofício enviado à IP, com conhecimento do Ministério das Infraestruturas e Habitação.

A autarquia sublinha que está ciente dos constrangimentos que este corte causa aos munícipes e da importância desta via estruturante a nível local, regional e nacional.

Neste sentido, apela à compreensão de todos os utilizadores desta via e assegura que continuará a envidar todos os esforços junto das entidades responsáveis para que a situação seja resolvida com a maior brevidade possível.