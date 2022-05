Transportadora portuguesa Sevenair liga São Tomé ao Príncipe com dois voos diários

"A Sevenair, companhia aérea portuguesa, especializada em voos regionais, assinou um contrato de wet-lease [contrato de locação de uma aeronave, tripulação e manutenção] com a STP Airways, para prestação de voos entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe; esta operação iniciará já na próxima quarta-feira, dia 4 de maio, estendendo-se, pelo menos, até agosto", anunciou a empresa em comunicado enviado à Lusa.

No texto, a transportadora especializada em voos regionais afirma que "será utilizada uma aeronave Bae Jetstream 32, com capacidade para 19 passageiros, que realizará duas frequências diárias ligando as ilhas do arquipélago, uma pela manhã e outra ao final da tarde, permitindo também que se possa ir e regressar no mesmo dia, sem necessidade de pernoita".

Assim, o voo sairá de São Tomé rumo ao Príncipe logo de manhã, voltando pouco tempo depois, e fará novamente essa ligação ao final da tarde.

Para além das tripulações, o contrato implica também a utilização de elementos da empresa de manutenção do grupo, a Sevenair Maintenance.

"Esta parceria com a STP Airways e com o seu maior acionista, euroatlantic Airways, é motivo de muito orgulho para a Sevenair, que espera que a mesma se possa prolongar por muitos anos, reforçando laços entre duas empresas portuguesas", acrescenta-se no comunicado.

A Sevenair já operou na Madeira, Açores, Guernsey, Cabo Verde, Estónia, Marrocos, Argélia, entre outros locais na Europa e em África.