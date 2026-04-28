Tribunal de Évora condena a prisão dois homens por roubos e sequestros em bancos

Na sessão de leitura do acórdão, o presidente do coletivo de juízes que julgou o caso indicou que o tribunal deu como provados os factos constantes na acusação e a maioria dos crimes de que os dois arguidos estavam acusados.

O homem de 44 anos foi condenado a uma pena única de 20 anos e meio de prisão pela prática de sete crimes de roubo, nove de sequestro, um de branqueamento de capitais e quatro de falsificação de documento.

Já o arguido de 43 anos, segundo o acórdão, foi condenado a uma pena única de 12 anos de prisão por dois crimes de roubo, um de sequestro e outro de branqueamento de capitais.