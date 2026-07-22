Trump anuncia taxas de 100% para medicamentos genéricos a partir de 2028

Donald Trump anunciou esta terça-feira que os medicamentos genéricos estarão sujeitos a tarifas alfandegárias de 100% a partir de agosto de 2028, uma medida que vê necessária para relocalizar a produção de produtos farmacêuticos para território norte-americano.



"A partir de 1 de agosto de 2026, todos os medicamentos genéricos importados para os Estados Unidos continuarão a beneficiar de tarifas alfandegárias de zero por cento durante um período de dois anos, após o que essas tarifas serão elevadas para 100% durante um ano, e depois para 200%", escreveu Trump na Truth Social, plataforma que lhe pertence.



Até agora, os medicamentos genéricos estavam excluídos das tarifas alfandegárias sobre produtos farmacêuticos anunciadas em abril, mas o presidente Trump já tinha dado um ano ao secretário do Comércio para reavaliar a situação e recomendar novas medidas sobre as suas importações de medicamentos genéricos.



"Esta medida visa relocalizar a produção de medicamentos genéricos nos Estados Unidos, penalizando as empresas que decidam não construir fábricas e instalações dentro do prazo concedido", explicou Trump, para acrescentar que as medidas já em vigor relativamente a outros medicamentos permaneceriam "inalteradas".