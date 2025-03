Trump expande isenção de tarifas para alguns produtos canadianos

A isenção, que se estenderá até 02 de abril, abrangerá, tal como no México, os produtos que cumpram as regras estabelecidas pelo Acordo de Livre Comércio Canadá-Estados Unidos-México (CUSMA).

Será também acompanhada de uma redução das taxas alfandegárias impostas ao potássio, que passarão de 25% para 10%.A Casa Branca insiste que as suas tarifas visam impedir o contrabando de fentanil, mas os impostos propostos por Trump causaram uma ferida aberta na parceria comercial norte-americana de décadas, e o Canadá sentiu-se obrigado a tomar rapidamente medidas agressivas.Os planos tarifários de Trump também fizeram afundar o mercado bolsista e alarmaram os consumidores norte-americanos.Além das suas alegações sobre o fentanil, Trump insistiu que as tarifas poderiam ser resolvidas através da correção do défice comercial e enfatizou, a partir da Sala Oval, que ainda planeia impor tarifas recíprocas a partir de 02 de abril.Trump destacou que não pretende prolongar a isenção da tarifa de 25% para os automóveis por mais um mês.As importações do México que cumpram o pacto comercial USMCA de 2020 serão excluídas das tarifas de 25% durante um mês, de acordo com as ordens assinadas por Trump.As importações de automóveis do Canadá que estejam em conformidade com o acordo comercial também evitariam as tarifas de 25% durante um mês, enquanto o potássio que os agricultores americanos importam do Canadá seria tarifado em 10%, a mesma taxa que Trump quer tarifar os produtos energéticos canadianos.Cerca de 62% das importações do Canadá ainda devem ter que enfrentar as novas tarifas porque não estão em conformidade com o USMCA, de acordo fonte da Casa Branca citada pela agência Associated Press (AP), que falou sob a condição de anonimato.Metade das importações do México que não estão em conformidade com a USCMA também serão taxadas de acordo com as ordens assinadas por Trump, frisou a mesma fonte.Por outro lado, as tarifas retaliativas iniciais do Canadá contra os EUA vão manter-se em vigor por enquanto, apesar da decisão de Trump, adiantou um alto funcionário do governo canadiano, que falou sob condição de anonimato, citado pela AP.As tarifas retaliativas iniciais do Canadá, no valor de 30 mil milhões de dólares canadianos (21 mil milhões de dólares), foram aplicadas a artigos como sumo de laranja norte-americano, manteiga de amendoim, café, eletrodomésticos, calçado, cosméticos, motociclos e certos produtos de celulose e papel.O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, frisou hoje que espera que o Canadá e os EUA estejam numa guerra comercial num futuro próximo, depois de uma chamada com Trump, que considerou construtiva.Apesar das afirmações de Trump de que os EUA não precisam do Canadá, quase um quarto do petróleo que os EUA consomem por dia provém do Canadá.O Canadá é também o maior fornecedor estrangeiro de aço, alumínio e urânio para os EUA e tem 34 minerais e metais essenciais pelos quais o Pentágono está ansioso e a investir para a segurança nacional.O Canadá é o principal destino de exportação para 36 estados dos EUA. Quase 2,7 mil milhões de dólares canadianos (3,6 mil milhões de dólares) em bens e serviços canadianos atravessam a fronteira todos os dias.