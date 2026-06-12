Trump repõe pesca comercial em santuários marinhos do Pacífico

Depois de ter revogado restrições que protegiam outras áreas reconhecidas pela sua rica biodiversidade e ecossistemas frágeis, Trump anunciou na quinta-feira a reabertura à pesca em águas em redor das Ilhas Havaianas do Noroeste, das Ilhas Marianas do Norte e da Samoa Americana".

A reabertura à pesca comercial "reduzirá o custo dos produtos do mar e gerará milhões e milhões de dólares em novas receitas para os nossos pescadores", proclamou Trump na Casa Branca.

Desde que regressou à presidência, Trump desmantelou inúmeras regulamentações ambientais e revogou restrições semelhantes para uma reserva no Atlântico e para o Monumento Nacional Marinho das Ilhas Remotas do Pacífico.

A Reserva Nacional de Pesca Marinha foi criada no início de janeiro de 2009 pelo Presidente George W. Bush e alargada significativamente em 2014 pelo seu sucessor, Barack Obama. Alberga recifes de coral virgens, bem como inúmeras espécies ameaçadas, incluindo aves marinhas, tubarões e baleias.

Trump, um cético assumido em relação às alterações climáticas, está a implementar uma política de desregulação e afirma que a reabertura destas águas à pesca comercial oferecerá oportunidades económicas aos pescadores do país e melhorará a sua capacidade de competir no mercado global.