Turismo em Portugal com "claro abrandamento" mas continuará a crescer este ano

"Continuamos a acreditar que o turismo em Portugal em 2026 continuará a ter resultados positivos e, inclusive, a crescer, mas com um claro abrandamento", afirmou a vice-presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, numa conferência de imprensa `online` para apresentação dos resultados de um inquérito aos associados sobre os períodos do Carnaval e da Páscoa.

Tendo por base "o raciocínio do Banco de Portugal" (BdP) - que no boletim económico divulgado na quarta-feira reviu em baixa a previsão de crescimento da economia de 2,3% para 1,8% este ano, devido ao impacto da guerra no Médio Oriente -, a associação aponta para um abrandamento do crescimento do número de hóspedes dos 3% registados em 2025 para 2,5% em 2026, das dormidas de 2,2% para 1,7% e das receitas do alojamento turístico de 5% para 3%.