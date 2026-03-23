Turismo estima receber 34 milhões de hóspedes e 7.000 ME de proveitos em 2026

Num comunicado, o IPDT divulga os resultados do Barómetro do Turismo, que reuniu 44 respostas válidas de um painel de 174 profissionais do setor, com projeções que "apontam para a consolidação dos níveis recorde alcançados nos últimos dois anos, num ciclo de crescimento mais moderado e sustentado".

O painel estima que Portugal possa receber entre 31,1 e 34 milhões de hóspedes (32,5 milhões em 2025) e registar entre 80,1 e 83 milhões de dormidas (82,1 milhões em 2025), enquanto os proveitos globais deverão situar-se entre 6,6 e 7 mil milhões de euros (7,2 mil milhões em 2025).

"Após um 2024 excecional e um 2025 em máximos históricos, 2026 deverá marcar uma fase de consolidação, com crescimento mais moderado e proveitos a refletirem a valorização contínua do setor", disse Jorge Costa, presidente do IPDT, citado em comunicado.

Já no que diz respeito aos desafios para 2026, "as acessibilidades e mobilidade são apontadas por 48% dos inquiridos como principal constrangimento, particularmente ao nível da capacidade aeroportuária", salientou o IPDT.

A escassez de recursos humanos qualificados é referida por 45%, enquanto 43% destacam os riscos associados à instabilidade económica e financeira internacional, de acordo com o barómetro.

O IPDT elaborou também um Anuário de Tendências 2026, que identificou tendências de viagem como o autocuidado e regeneração, o turismo literário e desintoxicação digital ou o regresso a destinos para experiências mais profundas.

Surge ainda, entre as tendências, a Inteligência Artificial como "suporte discreto à personalização da experiência".