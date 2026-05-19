Turista que visita Alentejo fica duas noites e gasta 133 euros por dia diz estudo

Estas são algumas das conclusões do estudo de caracterização do perfil, motivações e comportamento do visitante da região, produzido pela Universidade de Évora (UÉ) para a Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo.

O trabalho, apresentado hoje em Évora, envolveu a realização de 2.000 inquéritos, 800 na época baixa, entre novembro de 2024 e abril de 2025, e 1.200 na época alta, de agosto a outubro de 2025, com uma quota de 68% residentes em Portugal e 32% oriundos do estrangeiro.

Segundo a investigação, o perfil do visitante é equilibrado entre homens e mulheres e a maioria é casada ou vive em união de facto, licenciada, trabalhadora por conta de outrem e possui um rendimento mensal entre 2.001 e 4.000 euros.

Coordenado por Joana Lima, Maria do Rosário Borges, Jaime Serra e Noémi Marujo, o trabalho mostra que, em média, os visitantes permanecem, pelo menos, duas noites no destino e gastam cerca de 133 euros por dia e por pessoa.

Na época baixa, a maioria dos inquiridos (30,6%) revelou que tinha planos para ficar duas noites no Alentejo, enquanto, na época alta, 27,8% manifestou intenção de não pernoitar na região.

Quanto à sua origem, tanto na época alta como na baixa, a maioria chega da Europa, seguindo-se a América, e, entre os visitantes portugueses, os que chegam da área da Grande Lisboa são maioritários.

Os turistas procuram o Alentejo para descansar, conhecer o destino e aprender algo novo e também pela paisagem e segurança na região, seguindo recomendações de amigos e familiares ou após pesquisa na Internet, pode ler-se nas conclusões.

O estudo refere que quem escolhe a região para fazer turismo considera que "os monumentos e a natureza são os atributos mais distintivos do destino, destacando depois a gastronomia, na época baixa, e as praias, na época alta".

"O património natural e paisagístico, a segurança e a hospitalidade da população" são os fatores que mais satisfazem os turistas no Alentejo, é salientado no trabalho.

A maioria dos inquiridos viaja em casal ou em família e está de visita ao destino pela primeira vez, representando este dado 60% na época baixa e 63,4% na época alta.

Esta maioria que "visita pela primeira vez o destino" afirmou ainda que "pretende regressar", pode ler-se nas conclusões, nas quais é destacado igualmente que o meio de transporte preferencial utilizado até ao Alentejo e dentro da região é carro próprio.

O inquérito, realizado presencialmente e através da Internet, apresenta uma margem de erro de 4% e um nível de confiança de 95%.

Para a base de cálculo da amostra, foi utilizado o número de hóspedes no Alentejo 2023: 1.608.826.