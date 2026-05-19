Turista que visita Alentejo fica duas noites e gasta 133 euros por dia diz estudo
Dois terços dos turistas do Alentejo são portugueses e a maioria destes chega da Grande Lisboa, permanecendo uma média de duas noites, com gastos de 133 euros diários por pessoa, foi hoje revelado num estudo.
Estas são algumas das conclusões do estudo de caracterização do perfil, motivações e comportamento do visitante da região, produzido pela Universidade de Évora (UÉ) para a Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo.
O trabalho, apresentado hoje em Évora, envolveu a realização de 2.000 inquéritos, 800 na época baixa, entre novembro de 2024 e abril de 2025, e 1.200 na época alta, de agosto a outubro de 2025, com uma quota de 68% residentes em Portugal e 32% oriundos do estrangeiro.
Segundo a investigação, o perfil do visitante é equilibrado entre homens e mulheres e a maioria é casada ou vive em união de facto, licenciada, trabalhadora por conta de outrem e possui um rendimento mensal entre 2.001 e 4.000 euros.
Coordenado por Joana Lima, Maria do Rosário Borges, Jaime Serra e Noémi Marujo, o trabalho mostra que, em média, os visitantes permanecem, pelo menos, duas noites no destino e gastam cerca de 133 euros por dia e por pessoa.
Na época baixa, a maioria dos inquiridos (30,6%) revelou que tinha planos para ficar duas noites no Alentejo, enquanto, na época alta, 27,8% manifestou intenção de não pernoitar na região.
Quanto à sua origem, tanto na época alta como na baixa, a maioria chega da Europa, seguindo-se a América, e, entre os visitantes portugueses, os que chegam da área da Grande Lisboa são maioritários.
Os turistas procuram o Alentejo para descansar, conhecer o destino e aprender algo novo e também pela paisagem e segurança na região, seguindo recomendações de amigos e familiares ou após pesquisa na Internet, pode ler-se nas conclusões.
O estudo refere que quem escolhe a região para fazer turismo considera que "os monumentos e a natureza são os atributos mais distintivos do destino, destacando depois a gastronomia, na época baixa, e as praias, na época alta".
"O património natural e paisagístico, a segurança e a hospitalidade da população" são os fatores que mais satisfazem os turistas no Alentejo, é salientado no trabalho.
A maioria dos inquiridos viaja em casal ou em família e está de visita ao destino pela primeira vez, representando este dado 60% na época baixa e 63,4% na época alta.
Esta maioria que "visita pela primeira vez o destino" afirmou ainda que "pretende regressar", pode ler-se nas conclusões, nas quais é destacado igualmente que o meio de transporte preferencial utilizado até ao Alentejo e dentro da região é carro próprio.
O inquérito, realizado presencialmente e através da Internet, apresenta uma margem de erro de 4% e um nível de confiança de 95%.
Para a base de cálculo da amostra, foi utilizado o número de hóspedes no Alentejo 2023: 1.608.826.