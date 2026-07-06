UE com boas previsões agrícolas em 2026 mas produção de azeite deve recuar

As perspetivas a curto prazo para os mercados agrícolas da União Europeia (UE), hoje divulgadas pela Comissão Europeia, referem ainda os desafios climáticos, as doenças animais e as persistentes tensões comerciais como fatores que fazem aumentar os custos dos fatores de produção, pressionando as margens dos produtores.

Ainda assim, destaca o executivo comunitário, "prevê-se que a produção da UE aumente no que respeita às oleaginosas, aos produtos lácteos, à carne de suíno e às aves de capoeira".

Já a produção de cereais deverá contrair-se, mas ficando próxima da média dos últimos cinco anos, enquanto se espera que a produção nos setores dos ruminantes, do açúcar e do azeite diminua.

Bruxelas refere também que as perspetivas macroeconómicas e do mercado da energia para 2026 continuam muito incertas, prevendo-se que, este ano, o crescimento do PIB real seja de apenas 1,1%, que a inflação suba para 3,1% impulsionada pelos custos da energia, e que os preços dos alimentos aumentem no seguimento do acréscimo dos custos dos fatores de produção.

Em linha com as previsões económicas da primavera da Comissão Europeia, estas perspetivas a curto prazo pressupõem uma normalização progressiva dos mercados da energia, apoiada por uma reabertura gradual do estreito de Ormuz, encerrado na sequência da guerra lançada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão, e pela restauração de rotas marítimas fulcrais.

A disponibilidade de acesso a fertilizantes agrícolas deverá descer a níveis de 2022, quando a Rússia lançou uma guerra contra a Ucrânia, perturbando fortemente este setor.

No que respeita à meteorologia, as previsões indicam condições de cultivo geralmente favoráveis para 2026 na UE.

A Comissão antecipa que "o rendimento das culturas de inverno fique acima da média histórica, enquanto as culturas de primavera e de verão poderão sofrer com o calor e a escassez de água, particularmente nas regiões propensas à seca".

A nível global, espera-se que um forte fenómeno `El Niño` atinja o seu pico no outono, com impactos agrícolas mistos e perturbações nos mercados de abastecimento.