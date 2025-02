UE está preparada para dialogar tarifas e recusa guerra comercial com EUA garante comissário

"Não temos qualquer interesse numa guerra comercial, estamos prontos para negociações construtivas", garantiu o comissário europeu para o Comércio, Maros Sefcovic, adiantando que a presidente da Comissão Europeia se encontra ainda esta manhã com o vice-presidente dos Estados Unidos, James David [JD] Vance, em Paris, e que ele mesmo se reunirá com os seus homólogos para dialogar "sobre estas mesmas questões, nos próximos dias".

"Salientamos a importância de negociações construtivas para resolver e não para agravar ainda mais a situação", assegurou, no final de um debate na sessão plenária do Parlamento Europeu, dedicado às tarifas de 25% sobre as importações de alumínio e aço pelos Estados Unidos, já anunciadas pelo Presidente Donald Trump e que entram em vigor em 12 de março.

Recordando que a relação comercial entre os dois blocos "é a maior do planeta", Sefcovic detalhou que o volume das trocas comerciais entre a UE e os EUA "representa 1,5 biliões de euros por ano".

"Todos os dias, quatro mil milhões de euros de bens e serviços atravessam diariamente o oceano Atlântico e cinco milhões de empregos em ambos os lados do Atlântico dependem deste comércio", referiu também, acrescentando que "todos os anos 300 mil milhões de euros vão para os EUA como investimento dos nossos fundos de pensões e contas de poupança dos nossos cidadãos.

"Estou convencido de que devemos acarinhar e desenvolver ainda mais a nossa relação", considerou.

O executivo comunitário anunciou hoje que irá responder com contramedidas às tarifas alfandegárias de 25% impostas pelos Estados Unidos às importações de aço e alumínio, que considera "más para as empresas e piores para os consumidores".

"As tarifas são impostos, más para as empresas, piores para os consumidores", sublinhou Maros Sefcovic, garantindo que o bloco responderá

"Estamos a analisar o alcance e responderemos com contramedidas firmes e proporcionadas", disse o comissário aos eurodeputados, em Estrasburgo.

As taxas anunciadas por Washington entram em vigor em 12 de março para todas as exportações de alumínio e aço de países terceiros para os EUA.