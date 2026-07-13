UE injeta dois mil milhões de euros no banco húngaro Magyar Fejlesztesi

UE injeta dois mil milhões de euros no banco húngaro Magyar Fejlesztesi

Budapeste assumiu vários compromissos que dão garantias de que nenhuma instituição europeia privada vai ser prejudicada.

Filipe Alexandre Gonçalves / Adicionar como fonte informativa
Foto: Joana Raposo Santos - RTP

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A Comissão Europeia (CE) acaba de aprovar esta segunda-feira uma injeção de capital no valor de dois mil milhões de euros para o banco estatal Húngaro, Magyar Fejlesztesi.

Em comunicado, citado pela Reuters, a CE disse que, em troca, a Hungria assumiu vários compromissos entre eles “a limitação das atividades financeiras às falhas de mercado relevantes e a implementação de medidas para evitar a exclusão dos operadores do setor privado”.

Ao chegar-se à frente com várias garantias, a CE assegura, assim, que o Magyar Fejlesztesi Bank não deverá prejudicar as instituições financeiras privadas que atuam no mercado húngaro, refere no comunicado.

Já na última sexta-feira, o Conselho da Europa tinha aprovado o plano nacional de recuperação da Hungria. Uma decisão que vai permitir a Budapeste ter direito aos cerca de 10 mil milhões de euros em fundos da União Europeia que estavam retidos, devido ao risco de corrupção.
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