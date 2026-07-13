UE injeta dois mil milhões de euros no banco húngaro Magyar Fejlesztesi

A Comissão Europeia (CE) acaba de aprovar esta segunda-feira uma injeção de capital no valor de dois mil milhões de euros para o banco estatal Húngaro, Magyar Fejlesztesi.



Em comunicado, citado pela Reuters, a CE disse que, em troca, a Hungria assumiu vários compromissos entre eles “a limitação das atividades financeiras às falhas de mercado relevantes e a implementação de medidas para evitar a exclusão dos operadores do setor privado”.



Ao chegar-se à frente com várias garantias, a CE assegura, assim, que o Magyar Fejlesztesi Bank não deverá prejudicar as instituições financeiras privadas que atuam no mercado húngaro, refere no comunicado.



Já na última sexta-feira, o Conselho da Europa tinha aprovado o plano nacional de recuperação da Hungria. Uma decisão que vai permitir a Budapeste ter direito aos cerca de 10 mil milhões de euros em fundos da União Europeia que estavam retidos, devido ao risco de corrupção.

