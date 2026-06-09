UE quer mobilizar até 25 mil ME em energias renováveis no Mediterrâneo

Neste sentido, foi lançada a Cooperação Transmediterrânica para as Energias Renováveis e Tecnologias Limpas (T-MED), um modelo de parceria com o objetivo de "acelerar o desenvolvimento de energias renováveis, hidrogénio, fabrico de tecnologias limpas e redes elétricas modernas em toda a região mediterrânica, apoiando um mercado da energia mediterrânico mais integrado, sustentável e interligado", segundo um comunicado.

A Comissão Europeia, segundo o comunicado, disponibilizou mais de cinco mil milhões de euros em capacidade de garantia ao abrigo do Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável Mais para ajudar a mobilizar investimento público e privado nos setores abrangidos pela T-MED.

Até 2035, prevê-se que a iniciativa contribua para o desenvolvimento de 15 gigawatts de nova capacidade de energia renovável, apoie reformas regulamentares nos países parceiros e ajude a criar mais de 100.000 postos de trabalho nos setores das energias limpas.

A primeira reunião operacional da Plataforma de Investimento T-MED terá lugar em outubro de 2026, ambicionando a iniciativa reforçar a cooperação energética em todo o Mediterrâneo.

A proposta insere-se na procura da diversidade de fontes de energia pela UE.