UE reduz de 11% para 0,1% taxa de liberalização para importação de aço

O executivo comunitário considerou que seria prejudicial aumentar ou manter a atual taxa de 1%, tendo decidido "estabelecer a taxa de liberalização em 0,1%, para assegurar a eficácia da medida".

"Por conseguinte, os contingentes pautais continuarão a aumentar 0,1% a partir de 01 de julho de 2025 para todas as categorias do produto", determina legislação hoje publicada no Jornal Oficial da UE.

Bruxelas argumenta que, em 2024, a procura mundial de aço baixou 1% (-18 milhões de toneladas) em comparação com 2023, contrariamente ao aumento esperado de 1,7%.

Estas tendências opostas, refere o executivo, "alargaram significativamente o fosso entre o nível dos contingentes pautais e a procura no mercado".

A UE antecipa assim um possível desvio de aço para o mercado comunitário na sequência das taxas aduaneiras do Presidente norte-americano, Donald Trump.